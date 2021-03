Alyssa takam kay Kalei

Sa wakas ay makikita na sa loob ng iisang court sina volleyball superstars Alyssa Valdez at Kalei Mau.

‘Yan ay matapos lumipat ang ilang koponan mula Philippine SuperLiga (PSL) patungong Premier Volleyball League (PVL), kasama na rito ang F2 Cargo Movers na koponan ng Fil-Hawaiian na si Kalei.

Lahad ni Valdez sa panayam ng ‘Between You and Jojo’ sa Abante Radyo Tabloidista, lahat ng team na nagsilipatan ay competitive kaya’t nagbabatak na siya bilang preparasyon laban sa mga dumagdag na koponan.

“Excited talaga ako, extra motivation and inspiration to do better, and actually kahit nasa bahay lang, yung motivation ko actually workout every single day,” ayon kay Alyssa.

Ngunit kung siya ang tatanungin, isang player ang angat at excited na siyang makalaban.

“Excited din talaga ako na makatapat at makalaban si Kalei kasi syempre, isa siya sa mga hindi ko pa nakakalaban sa buong volleyball career,” saad ng six-time V-League MVP.

Pabalik na sa Pilipinas si Mau para saluhan ang F2 sa 2021 Open Conference ng PVL, na nakatakdang magsimula ng Mayo 8. (Ray Mark Patriarca)