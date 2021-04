Alyssa sabik sa harutan

THROWBACK ang peg ng volleyball superstar na si Alyssa Valdez matapos nitong ma-miss ang paggawa ng vlog sa muli nitong pagpo-post ng kulitan at masayang tagpo kasama sina Michele Gumabao, Rachel Ann Daquis at ang artista na si Alex Gonzaga.

“Nonstop tawanan with these 3!,” sabi ni Valdez sa post nito sa kanyang FB habang naghihintay na muling makabalik aksiyon sa naantalang pagbubukas ng Premier Volleyball League (PVL) dahil sa Enhanced Community Quarantine (ECQ) bunga ng pagtaas sa kaso ng coronavirus.

“Napanood n’yo na ba ang collab vlog ko with Alex G, Michele and Rachel? We asked AG to teach us how to sing and dance + sinorpresa namin siya for her birthday (last January),” sabi pa ng miiyembro ng women’s national team. (Lito Oredo)