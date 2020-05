Alyssa Muhlach perfect dyowa kay JM de Guzman

Itinuloy ni JM De Guzman ang malungkot na kwento ng pag-ibig sa music video ng kanta niyang “Huling Liham” mula sa Star Music.

Isinulat ng mag-asawang composer na sina Moira Dela Torre at Jason Marvin ang kanta para sa malapit nilang kaibigan na si JM, at iprinodyus naman ito ni ABS-CBN Music creative director Jonathan Manalo.

“Tungkol ‘yung ‘Huling Liham’ sa huling sandali bago mo makita ‘yung pagsisisi bilang mga rason para magpasalamat,” sabi ni Moira tungkol sa meaning ng kanta.

“‘Yung moment bago mo matutunang maging grateful para sa oras na kasama mo ang isang tao kahit hindi man ‘yun kasing haba ng inasahan mo,” dugtong niya.

Idinirek din ni Cris Escolano ang music video na karugtong ng music video ng “Asa” na inilabas noong Marso, at nagsisimula ito sa beach kung saan huling nakita si JM na nag-iisip mag-isa.

Tampok sa music video ang kapareha ni JM sa “Pamilya Ko” na si Alyssa Muhlach, na gaya ni JM ay makikita ring binabalikan ang mga masasayang alaala nila sa nasabing beach.

Ipinaalam naman ng mga fans nina JM at Alyssa ang saya nila sa pagsasama ulit ng dalawa, sa pamamagitan ng pagco-comment sa music video sa YouTube.

“Super ganda ni Alyssa… Perfect combination sila ni JM… both are musically-inclined,” sabi ni Liza Lizaso.

“Galing ng composer Moi at Jason, galing din ng singer JM, at ang ganda ng leading lady na si Alyssa. Perfect,” comment naman ni GachaGalaxy Gamer543.

Magiging bahagi ng bagong EP ni JM ang “Huling Liham” at “Asa” sa ilalim ng Star Music. Isa lang ang actor-singer sa mga artist ng Star Music—na tahanan ng pinakamagagandang OPM music sa bansa mula sa nangungunang media at entertainment company na ABS-CBN.

Migo Adecer na-lockdown sa Hong Kong

Isang araw bago ipatupad ang enhanced community quarantine sa bansa ay lumipad pa-Hong Kong si Migo Adecer. At doon na nga siya naabutan ng lockdown.

“Nandito ako sa Hong Kong. Lately, I came out here and had a coffee or just breathe without the mask,” sabi ni Migo.

Hindi naman alintana ni Migo ang pagsasara ng mga gym bilang pag-iingat sa COVID-19 dahil patuloy pa rin siya sa pagpapanatili ng kanyang healthy lifestyle.

“I started doing this thing called madfit. You can do it at home. You don’t need any equipment at all, just body workout.”

Aminado si Migo na nahihirapan pa rin siyang mag-adjust na mamuhay mag-isa kahit na matagal na itong bumukod mula sa kanyang mga magulang. Laking pasasalamat na lang daw ni Migo na maraming social media apps ngayon na tumutulong upang maibsan ang physical distance mula sa ating mga mahal sa buhay.

Habang tigil muna sa taping, tutok muna si Migo, kasama sina Barbie Forteza, Kate Valdez, at Benedict Cua sa relatable vlogs tuwing.

Aicelle suportado ang mga pedicab driver sa Intramuros

Tuluy-tuloy ang pagtulong ng international singing sensation na si Aicelle Santos. At makikita nga ang pagtulong niya sa ‘PEDIKABAYAN’, isang fundraiser para sa mga pedicab driver ng Intramuros na nawalan ng trabaho habang naka-quarantine.

Layon ng proyektong ito na makapagbigay sa kanila ng relief goods gaya ng rice, milk, coffee, noodles, biscuits, at canned goods.

“Tulong para sa ating mga kapatid na pedicab drivers,” ang maikling panawagan ni Aicelle.

Kasama rin sa post niya kung saan maaaring mag-donate ang mga nais tumulong.