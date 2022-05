Alvarez taob kay Bivol

Bigong makubra ni boxing champion Canelo Alvarez ang WBA light heavyweight title matapos makahanap ng katapat at yumuko sa kamay ni Dmitry Bivol.

Marami ang nagulat sa performance ni Alvarez dahil naglista lamang ito ng career-low 84 punches sa loob ng 12 rounds ng sagupaan nila ni Bivol.

Nambulaga naman ng depensa si Bivol kontra kay Alvarez dahilan para masungkit nito ang panalo via unanimous decision, 15-113 ang naging boto ng tatlong hurado, habang 119-109 ang naging puntos ng CBS Sports pabor kay Dmitry.

Bagaman nakuha ni Bivol ang titulo, mataas pa rin ang respeto niya kay Canelo.

“Congrats to [Alvarez], he’s a great champion and I respect him. But if you don’t believe in yourself, what do you do? You won’t achieve anything. I believe and my team believes,” pahayag nito. (Aivan Episcope)