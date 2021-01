Alvarez naka-move on na sa pang-aagaw ni GMA

Inamin ni Davao del Norte 1st District Rep. Pantaleon Alvarez na mula nang mapatalsik siya bilang House Speaker kapalit ni Gloria Macapagal–Arroyo ay hindi pa sila nagkakausap ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Pero sabi ni Alvarez sa panayam ni Jon Ibañez sa ‘Balitaan at Kumustahan’ ng Politiko Live nitong Miyerkoles, naka-move on na siya sa pagsipa sa kanya bilang pinuno ng Kamara.

“Naku matagal na Jon noong ano pa lang 17th Congress naka-move on na tayo. Hindi naman kasi dapat… dapat ang ating pananaw diyan ay hindi naman ‘yan sasabihin mong pride mo na para mag-hang on ka doon sa posisyon na ‘yon,” ani Alvarez nang tanungin kung naka-move on na sa pagkawala bilang Speaker.

“Yan ay privilege na naging Speaker ka. Ngayon kapag nawala ‘yang pribilehiyong ‘yan ay dapat you should learn to let go,” dagdag niya.

“Totally wala na tayong hinanakit o kung anuman,” patuloy niya.

Matatandaang si Alvarez ay pinalitan ng noo’y Pampanga congresswoman at ex-president Gloria Macapagal-Arroyo. (IS/Kiko Cueto)