Alvarez muntik masibak sa BBL

MUNTIK nang gumuho ang liderato ni House Speaker Pantaleon Alvarez dahil sa mainit na usapin ng panukalang Bangsa­moro Basic Law (BBL).

Mahigpit kasing pinagtalunan ang probisyon sa isinusulong na panukalang magtatatag sa Bangsamoro region partikular na ang pagpapalawak sa teritoryo nito sa loob ng 25 taon.

Dahil dito, nalagay diumano sa alanganin ang posisyon ni Alvarez.

Inihayag ni Tawi-Tawi Rep. Ruby Sahali, chairperson ng House committee on peace, reconciliation and unity, na may 50 kongresista na pawang taga-Mindanao ang nagbantang bibitiw ng suporta kay Alvarez kung mananatili ang naturang probisyon sa bersyon ng BBL ng Kamara.

“The whole contingent, almost 50 congressmen from Mindanao, went to the Speaker’s office and almost bolted out their support for the Speaker ‘pag hindi tinanggal ‘yung provision. So, we had to step up and give it to them,” ayon kay Sahali.

Ibinunyag ni Sahali ang namurong kudeta laban kay Alvarez sa isang forum tungkol sa BBL na ginanap sa Makati City kahapon.

“Sa totoo lang po in ensuring na ma-deliver ng House itong BBL, it almost collapsed the lea­dership of our Speaker,” paghahayag ni Sahali.

“Muntik na kaming matanggalan ng Spea­kership because of this,” dagdag nito.

Nakapaloob sa pinagtatalunang probisyon ang pagbibigay ng pahintulot sa pagkakaroon ng limang plebisito sa loob ng 25 taon sa sandaling mapagtibay ang BBL. Pero kalaunan ay napagkasunduan din sa Kamara na magkaroon na lamang ng isang plebisito para sa BBL.

Kasama sa mga teritor­yo nito ang mga nakapailalim sa Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM), anim na bayan ng Lanao del Norte at iba pang mga lugar.

Itinakda ang bicameral conference committee ng Senado at Kamara mula Hulyo 9 hanggang Hulyo 13, ngayong taon para maplantsa at mapagsanib ang kani-kanilang bersyon ng BBL.