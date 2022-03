Alvarez inamin P800M pinasusuka kay Lacson

Umamin si Partido Reporma president at Davao del Norte Rep. Pantaleon `Bebot’ Alvarez na humirit ito ng malaking pondo kay presidential candidate Senador Panfilo `Ping’ Lacson para sa eleksyon.

Sa isang pahayag, sinabi ni Alvarez na kailangan ang pondo para sa gastusin at allowance ng mga poll watcher para sa May 9 election.

Noong 2019, sinabi ni Alvarez na mayroong 389,703 polling precinct at dalawang bantay ang kailangan sa bawat isa—isa sa umaga at isa sa hapon hanggang gabi.

“Multiply 389,703 by 2, you need 779,406 watchers. For their allowance, reimbursements of their costs, such as training, food, transportation, etc., it’s safe to estimate that per poll watcher will cost P1,000.00, conservatively,” sabi ni Alvarez.

Ang gastos na P779,406,000 ay maaari pa umanong tumaas dahil nadagdagan ang bilang ng mga presinto.

Bilang pangulo ng Partido Reporma, sinabi ni Alvarez na ipinaalam niya ang kakailanganing gastos kay Lacson, na noon ay chairman ng kanilang partido.

“Without the ability to cover for these costs, it was only right that we inform our local candidates – from Luzon, Visayas, and Mindanao – and ground personnel about the true state of our fiscal affairs,” ani Alvarez.

Nauna rito ay sinabi ni Lacson na problema sa pera ang tunay na dahilan kung bakit siya inabandona ni Alvarez at umanib sa kampo ni Vice President Leni Robredo.

Nagpahayag ng pagdududa si Lacson sa rason na ang resulta sa pre-election survey ang nagtulak diumano kay Alvarez na lumipat kay Robredo, na pumapangalawa sa mga presidential election survey.

“Time to call a spade a spade. It was actually more about the issue of campaign expenses for their local candidates. His chief of staff was asking for 800 million pesos in additional funding which I honestly told him I cannot produce,” ani Lacson.

Ayon kay Lacson, nilinaw niya umano sa chief of staff ni Alvarez na hindi niya kayang ibigay ang kahilingan nitong karagdagang P800 milyong pondo para sa pangangampanya.

Subalit sa kabila nito, sinabi ni Lacson na wala siyang sama ng loob kay Alvarez at makabubuti aniyang manahimik na lamang ito subalit kung igigiit umano ng kongresista ang kanyang mga ginawang hakbang, mapipilitan umano siyang sumagot para klaruhin o itama ang mga pahayag nito.

“I harbor no ill-feelings for what he did. It is better that he both stop talking about this but if he insists to explain his action, I’ll be prompted to respond to correct his statements,” dagdag pa ni Lacson.

Nagbitiw si Lacson sa Partido Reporma nitong Marso 24 bago ang anunsyo ng partido na susuportahan nito ang kandidatura sa pagka-pangulo ni Robredo.

Samantala, mariin namang itinanggi ng kampo ni Robredo ang paglutang na P800 milyong pondo ang kapalit ng paglipat sa kanila ng partido ni Alvarez.

“Our campaign thrives on initiative and volunteerism, and we certainly do not have 800M pesos to give away to anyone,” tweet ni Barry Gutierrez, ang tagapagsalita ni Robredo.

Pumalag naman si Alvarez na humihingi umano siya ng P800 milyon para sa campaign fund ng mga kandidato ng Partido Reporma.

“That’s not true. I never asked funding requirements from him for our local candidates,” giit ni Alvarez kasabay ng pagsasabing kaya nilang pondohan ang kanilang mga kandidato. (Billy Begas/Eralyn Prado/Dindo Matining)