Alvarez group humirit ng ₱40B

IBINUKING ni Minority Floor Leader at Quezon Rep. Danilo Suarez na ilang mambabatas na kaalyado ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez ang nagsulong ng abolisyon ng Road Board matapos tanggihan ng ahensiya ang bilyon-bilyong pisong halaga ng proyekto na hinihirit ng grupo.

Ginawa ni Suarez ang pahayag matapos isiwalat ni Alvarez noong Linggo na ang away nina Budget Secretary Benjamin Diokno at Majority Leader Rolando Andaya Jr. ay nag-uugat sa dambuhalang pondo ng Road Board.

Ayon sa Quezon solon, ilang dating opisyal ng Kamara ang humihirit ng malaking halaga sa Road Board upang maikalat sa mga pinapaboran nilang ­legislative district sa buong bansa.

“Nagsumbong ang Road Board sa akin at sinabi nila. Sinabi nila sa akin na they were being ask by some (congressional leaders) to dedicate ‘x’ amount of the money – by that time, nasa P40 billion,” saad ni Suarez, na da­ting pinuno ng nasabing ahensiya noong Arroyo administration.

Sa reklamong natanggap ni Suarez, binalaan umano ang Road Board ng mga opisyal noong Alvarez spea­kership na ipapabuwag nila ang ahensiya kung hindi ibibigay sa kanila ang pondo para sa ‘parking projects.’

Tumanggi umano ang Road Board sa kahilingan ng mga ito kaya’t inihain ang House Bill No. 7364 noong Setyembre 2017 at inaprobahan naman ito ng Kamara noong nakaraang Mayo. Sa ilalim ng panukala, ang trabaho ng Road Board ay ililipat na lamang sa Department of Public Works and Highways (DPWH) at Department of Transportation (DOTr).

“‘Yung gusto nilang maglagay ng projects sa iba’t ibang lugar. (Sinabihan sila ng grupo ni Alvarez na) ‘we regret na kapag hindi niyo ibinigay eh, i-a-abolish namin kayo,’” pagsiwalat ni Suarez.

Ang pondo ng Road Board ay nanggagaling sa Motor Vehicle User’s Charge (MVUC) na binabayaran sa pagpaparehistro ng sasakyan kada taon.

Natanggal sa isang kudeta si Alvarez noong Hulyo at pinalitan siya bilang House Speaker ni dating Pangulo at Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo. Tinanggal din ni Andaya ang higit P50 bilyong ‘parked pork’ ng grupo ni Alvarez sa ilalim ng panukalang P3.757 tril­yong budget ng pamahalaan para sa taong 2019.