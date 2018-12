‘Alvarez boys’ sumawsaw sa Road Board

NAKAKUHA ng dokumento si House Majority Leader at Camarines Sur Rep. Rolando Andaya Jr. na naglalaman ng listahan ng mga kongresistang nag-request umano ng proyekto sa Road Board.

Karamihan sa nakalista dito ay mga kabatak ni dating House Speaker at Davao del Norte Rep. Pantaleon Alvarez.

Nakasaad sa lista­han na kabilang sa mga kongresista na nag-request diumano ng mga proyekto sa Road Board ay sina Ilocos Norte Rodolfo Fariñas, PBA Party-list Jericho Nograles, Kabayan Party-list Rep. Ron Salo, ANAC-IP Party-list Rep. Jose Panganiban, Isabela Rep. Napoleon Dy, Pampanga Rep. Aurelio “Dong” Gonzales, Jr., MATA Party-list Rep. Tricia Nicole Velasco-Catera, Batangas Rep. Ma. Theresa Collantes, Cavite Rep. Abraham Tolentino, Camarines Sur Rep. Salvio Fortuno, at iba pa.

Inilabas ni Andaya ang listahang nangga­ling pa umano sa head ng Road Board na si Chito Clavano upang patunayan na siya at si House Speaker Gloria Macapagal-Arroyo ay walang hinihinging pondo mula sa road user’s tax.

Kaya naman matigas ang panawagan ni Andaya kay Department of Budget and Management (DBM) Secretary Benjamin Diokno na tigilan ang pagpapakalat ng “fake news.”

Hindi umano totoo ang mga kartada ng kalihim at pakay lamang nito ayon kay Andaya na maibaling ang isyu at mapagtakpan ang nabunyag na iregularidad sa pambansang pondo.

Iginiit ni Andaya, na siya ring chairman ng House committee on rules, na dapat ay direktang sagutin ni Diokno ang mga diumano’y anomalya na may kaugnayan sa P75 bilyong insertion na ginawa nito sa panukalang P3.757 trilyong national budget para sa 2019.

Binigyang-diin ni Andaya na hindi nito kinakausap si Diokno lalo na’t wala siyang hinihirit dito.

“I don’t talk to him (Diokno). Wala naman akong karapatang mag-follow up sa kanya dahil wala naman akong hinihingi,” ani Andaya.

Sisimulan ng komite ni Andaya ang im­bestigasyon patungkol sa diumano’y kontrobersya sa budget at kuwestyunableng alokasyon ni Diokno sa National Expenditure Program (NEP) sa Enero 3, 2019 sa Naga City.

Nauna nang iniha­yag ni Diokno na pine-pressure diumano siya ni Andaya at iba pang kongresista kabilang na si House Minority Leader at Quezon Rep. Danilo Suarez na ipamahagi na ang pondo ng Road Board para sa nalalapit na eleksyon sa Mayo 2019.

Mariin namang iti­nanggi nina Fariñas at PBA Party-list Rep. Nograles na humirit sila ng proyekto sa Road Board.

“I just checked with DPWH Region 1 Director Ronnel Tan and he says that his office or my district did not receive any road board funds,” paliwanag ni Fariñas.

Ang dapat aniyang tanungin ay ang kasalukuyang liderato ng Kamara kung bakit gustong manatili pa rin ang Road Board.

Ayon naman kay Nograles, ngayon lamang nito nakita ang listahan.

Pero inamin nito na marami siyang inirekomendang proyekto sa iba’t ibang panig ng bansa.