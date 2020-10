Alternative Learning System sa bawat lungsod

Magandang balita! Naratipikahan na ang bicameral conference committee report ng panukalang batas na layong magpapaigting sa pagpapatupad ng Alternative Learning System (ALS) sa bansa. Ibig sabihin, pirma na lang ni Pangulong Duterte ang kulang para maging ganap na itong batas.

Ito ay isang hakbang upang lalo pang maabot ang milyong-milyong mga Pilipinong hindi nakapagtapos ng pag-aaral, kasama na ang mga ’out-of-school children in special cases’—sila ang mga batang nasa tamang gulang para makapag-aral ngunit hindi makapasok sa mga paaralan dahil sa mga sagabal na dulot ng ekonomiya, kultura at iba pang mga kadahilanan.

Kabilang dito ang mga mag-aaral na may kapansanan, mga Indigenous Peoples, ‘yung mga tinaguriang ‘children in conflict with the law,’ at iba pang mga kabilang sa tinatawag na marginalized sectors.

Kung ihahambing natin ito sa pormal na sistema ng edukasyon na mayroong nakatakdang oras ng pagtuturo ang mga guro, ang ALS ay may tinatawag na ALS Teachers, Community ALS Implementors at Learning Facilitators na sumasadya sa mga komunidad para magturo lalo na sa mga nakatira sa malalayong lugar, conflict-affected communities at mga komunidad na nasa emergency situations. Magtatatag din ng sariling ALS Community Learning Centers o ALS CLCs ang bawat lungsod at munisipalidad sa bansa.

Sa isang pag-aaral ng World Bank, lumalabas na 24 milyong Pilipino na may edad na 15 pataas ang hindi nakapagtapos ng high school, habang mahigit dalawang milyong mga batang may edad na lima hanggang 14 ang hindi nag-aaral.

Upang mapatatag ang ALS Teachers Program, makikipagtulungan ang DepEd sa Department of Budget and Management (DBM) at Civil Service Commission (CSC) sa paglikha ng mga teaching positions na may kaakibat na salary grades. Maaari ring makatanggap ang mga ALS Teachers ng promotion base sa mga pamantayan ng CSC.

Naniniwala tayo na mahalaga ang papel ng ALS sa pagbangon ng sektor ng edukasyon lalo na’t malaking pinsala na ang dinudulot ng pandemya.

Sa pamamagitan ng ALS, mabibigyan natin ng pangalawang pagkakataon ang ating mga kababayan at matutulungan nating silang matupad ang kanilang mga pangarap na magkaroon ng magandang kinabukasan. Hangad natin ang pagsasabatas nito sa lalong madaling panahon.