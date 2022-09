Altamirano, Baste sinagasaan Chiefs

Mga laro ngayon: (FilOil EcoOil Centre)

UMARIBA si Camillus Itchie Altamirano para pagbidahan ang San Sebastian-Recoletos Golden Stags kontra Arellano University Chiefs, 60-51, sa first game ng 98th NCAA men’s basketball tournament Martes sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Sumandal sa balansyadong opensiba at agresibong depensa ang Recto-based squad para sa buwrna-manong panalo nang isalpak ang 23 puntos at limitahan sa 11 ang Arellano Chiefs, habang hinigpitan ang depensa para sa 24 turnovers ng karibal.

Namuno ang playmaker na si Altamirano na tumapos ng 10 puntos, 4 rebounds, 4 assists at 2 steals sa 5-of-10 shooting.

Nag-ambag ng tig-9 points sina Kenneth Villapando at Rhinwill Yambing, na nagbida ng husto sa pananalasa ng koponan sa second half, kung saan pinaabot ang kalamangan sa 19 na puntos sa 57-38 sa 5:38 ng fourth period mula sa tres ni James Una.

“I think everybody played well and put defensive effort. Everyone steps up and lahat naman ginagawa nila. So, the good thing on this team, everyone is playing 100% kahit sino man pinapasok, and scattered ang points,” pahayag ni San Sebastian head coach Egay Macaraya.

“As I said, defense wins championship and I think the guys just proved themselves na if we play defense, still andun na yung opensa namin. That’s our battle-cry and motivation and focus ng team ngayon and hope we bring it into other games.” (Gerard Arce)