Alonso Hall humarabas

PINADAAN ni jockey NC Lunar si Alonso Hall sa tabing balya upang masikwat ang panalo sa Philracom Rating Based Handicapping System na nilarga sa Metro Turf sa Tanuan City, Batangas nitong Linggo.

Pumuwesto si Alonso Hall sa pang-lima upang panoorin ang mga matutulin sa largahan na sina Kathy N Alice at My Way.

Naglultsahan sa unahan sina Kathy N Alice at My Way habang nasa tersero at paang-apat sina Havana Ohhnana at Jade’s Treasure.

papalapit ng far turn ay umuusad na si Alonso Hall kaya naman sa rektahan ay nakuha na nito ang unahan.

Nilista ni Alonso Hall ang tiyempong 1:11.4 sa 1,200-meter race upang manalo ng may isang kabayong agawat sa pumangalawang si Kathy N Alice.

Nasungkit ng winning horse owner ang added prize na P5,000 sa event na suportado ng Philippine Racing Commission sa pamumuno ni chairman Reli De Leon.

Dumating na tersero si Havana Ohhnana habang pumang-apat si My Waay. (Elech Dawa)