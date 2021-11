Alok ni Ramon Ang sa Petron patusin

Umaasa si Bayan Muna Rep. Ferdinand Gaite na kakagatin ng gobyerno o ng susunod na administrasyon ang alok ni San Miguel Corporation Chief Executive Officer Ramon S. Ang na bilhin ang Petron Corporation.

Naniniwala si Gaite na ang pagbili sa Petron ay magiging daan para magkaroon ng kakayanan ang gobyerno na malimitahan ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.

“Indeed, there is a pressing need for government to regulate and intervene in the oil industry to protect the majority of Filipinos from runaway increases in oil prices,” sabi ni Gaite.

Ipinaalala ni Gaite na isa sa responsibilidad ng gobyerno ay tiyakin na tama ang presyo at walang nagaganap na manipulasyon. (Billy Begas)