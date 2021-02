May pagkakataon na may mga makakapa tayo sa ating katawan na hindi normal sa ating pakiramdam. Kadalasan, ito ay mga bukol. Anumang bukol ang makapa ay maaaring isang patolohiya na kailangang bigyang pansin. Ito ang tanong sa ating ngayong linggong ito. “Mayroon akong nakakapang bukol sa aking tumbong lalo na kung umiire sa pagdumi. Madalas ay bumabalik magisa, kung minsan naman ay kinakailangan ko pang ibalik. Hindi naman palaging masakit, ngunit kung kumirot ay sobra ang sakit at may napapansin akong bahid ng dugo sa banyo pag tayo ko. Delikado ba ito? Ano ang dapat kong gawin?”

Ang bukol na nakakapa ay hindi tunay na bukol kundi isang namagang ugat o thrombosed na tinatawag na hemorrhoids. Dalawang klase ito, ang internal at ang external, at base ito sa kinalalagyan ng ugat sa ating tumbong o anal verge. Lahat tayo ay mayroon nito, ang tanong na lang ay namamaga ba ito o hindi. Kikirot ito kung namamaga na syang maaaring inuman ng mga anti-inflammatories. Kung sobra ang maga, ito ay lumalabas o mag prolapse. Kadalasan bumabalik magisa ang mga ito. Ngunit kung ito ay hindi na bumabalik, maaari din naman maibalik ng pilitan. Isang kumplikasyon nito ay hindi na maibalik at ang mas malala ay kung bumigay ito, kaya magkakaroon ng pagdudugo. May mga gamot na maaaring ibigay ang inyong doktor para dito, nguit kung sobra sobra ang padurugo ay kinakilangan na itong operahan sa pamamagitan ng hemorrhoidectomy.

Bago pa umabot sa kalagayang ito, may mga magagawa tayo nang hindi mapwersa o mapilitan ang mga ugat na ito. Kumain ng mag sumusunod, gaya ng berdeng gulay, whole grain, broccoli, root vegetables (carrots, kamote, beets, patatas), kalabasa, bell pepper, celery, pipino at melon, pears, mansanas, mga berries, saging at prunes. Hindi totoong bawal kumain ng maanghang ang may almoranas, eh di sana lahat na ng bikolanong mahilig sa sili ay mayroong problema.

Hindi lang pagkain kundi ang paginom ng tubig. Ang malaking bituka ay nagaabsorb ng tubig kaya nagiging solid ang dumi natin. Kung kulang tayo sa tubig ay mas magiging dehydrated tayo at mas titigas pa ang ating dumi. Mahihirapan sa paglabas kung kaya’t mapipilitan pang umiri na syang pagmumulan ng almoranas. Kung mayroon na ngang almoranas, ang hot sitz bath ang isang magagawa. Umupo sa isang palanggana na may mainit init na tubig para ang init ay aabot sa tumbong at hindi lang sa magkabilang pisngi ng puwetan.

Kung talagang hindi na kumportable, huwag nang patagalin ang pagbisita sa doktor. Hindi naman agad agad inooperahan ang almoranas, pero huwag magantay na ito na lang ang tanging paraan maayos ito.

Hanggang sa susunod na Huwebes! Stay Healthy! Stay safe!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 tuwing linggo 11am-12nn) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.