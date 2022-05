Almonte, Adamson tinuka Lady Tamaraws

SUMANDAL sa halos perpektong laro sa second set ang Adamson University (AdU) Lady Falcons upang magtuloy-tuloy ang momentum patungo sa ikatlong panalo laban sa Far Eastern University (FEU) Lady Tamarraws sa bisa ng 23-25, 25-9, 25-18, 25-18 tagumpay kahapon ng umaga sa pagpapatuloy ng elimination round ng 84th season ng UAAP women’s volleyball tournament sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Matapos maisahan sa unang set ng Lady Tamarraws dahil sa natamong 10 errors at 2 service aces na naging patas ang ginawang atake sa tig-12, hindi na nagpatinag ang opensiba at depensang ipinadama ng Lady Falcons sa second set nang kumana ang Lady Falcons ng 11 attacks, 3 blocks at 4 na service aces, habang isa lamang ang nakuha nitong errors kumpara sa 7 ng Lady Tams.

Nanguna sa atake para sa Lady Falcons si Lucille Almonte na humataw ng 17 puntos (16 attacks) at 11 excellent digs, na sinegundahan naman ni Kate Santiago sa 14 points (14 attacks), habang may ambag rin na sina Trisha Genesis na 11 marka at tig-10 puntos mula kina Rizza Cruz at Krich Macaslang.

Hindi na binitawan pa ng Lady Falcons ang nakuhang momentum nang muling bumuhos ang matinding atake sa third set sa 16 kontra sa 8 lamang ng Lady Tams, ngunit mas naging pabaya ang mga San Marcelino-based squad sa 8 errors laban sa 6 ng Morayta spikers.

Pagtuntong ng fourth set, pinaabot ng Lady Falcons ang kalamangan sa 10 sa 22-12, ngunit hindi agad sumuko ang Lady Tamaraws ng idikit ang laro sa 16-22, subalit hindi naging sapat ang nakuhang opensa at pagpigil sa mga atake ng Lady Falcons upang makuha ng San Marcelino volleybelles ang solo 4th place sa 3-2 kartada, habang bumagsak sa 1-3 marka ang Lady Tamaraws katabla ang defending champion ADMU Lady Eagles.

Naging matipid naman sa kontribusyon ang Lady Tamaraws na pinagbidahan nina Nikka Medina sa 13 points (10 attacks, 2 blocks, 1 ace) at Jean Asis sa 10 puntos. (Gerard Arce)