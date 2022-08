Almazan, Meralco pinulbos Beermen

PINATATAG ni Raymond Almazan ang inaasam na pagbabalik sa kampeonato ng Meralco Botls sa pagtulak sa 111-97 panalo kontra San Miguel Beermen upang ipantay sa tigalawang panalo ang sa sarili nitong best-of-seven na semifinals series sa 2022 PBA Philippine Cup sa Araneta Coliseum kahapon.

Nirendahan i Almazan sa pagtatala ng kabuuang 17 puntos, 6 rebounds, 1 assist at 1 block ang depensa ng Bolts sa unang yugto kung saan nagawang kumawala ng koponan upang kontrolin ang kabuuan ng laro tungo sa pagtulak sa labanan sa matira-matibay na huling tatlong laro.

Agad ibinagsak ng Meralco ang magkasunod na tres mula kina Allein Maliksi at Aaron Black para sa anim na puntos bago nagawa pa nadagdagan ng Bolts sa paghaltak sa 36-19 abante sa unang quarter.

Nagtala si Black ng kabuuang 21 puntos tampok ang 3-of-4 sa tres at dagdag na 7 rebounds, 7 assists at 1 steal habang tumulong si Maliksi na may 19 puntos na may 4-of-7 sa tres at 4 rebounds at 1 assist.

Nag-ambag si Cliff Hodge ng 18 puntos, 7 rebounds, 3 assists at 2 blocks habang may 11 puntos, 1 rebound at 5 assists si Bong Quinto.

Itinala pa ng Bolts ang pinakamalaking lamang na 21 puntos sa 94-72 sa simula ng ikaapat na yugto upang tuluyang pigilan ang kasagupang Beermen upang lumapit sa inaasam na unang pagtuntong sa kampeonato ng prestihiyosong All-Filipino Cup. (Lito Oredo)