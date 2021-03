Almadro istrikto

KAHIT walang laro, pinaparamdam pa rin ni Ateneo Lady Eagle head coach Oliver Almadro ang kanyang pagiging coach nang mandohan niya ang kanyang anak na maging mabuting estudyante.

Kahit bakasyon kasi ay istrikto pa rin niyang pinaalalahanan ang kanyang mga anak na unahin ang pag-aaral.

Makikita kasi sa Instagram post ni Lady Eagle mentor na kahit nasa Boracay sila ay kailangan pa rin nilang ibalanse at hatiin ang kanilang oras sa kanilang mga prayoridad.

“We have to do what we need to do… #online #boracay #onlinelearning #familytime,” caption ng volleyball winning coach. (Aivan Episcope)