Alma Concepcion pabor sa pagsali ng mga lesbian sa beauty pageant na pambabae!

By Rommel Gonzales

“Definitely yes,” umpisang pahayag ni Alma Concepcion nang tanungin namin kung pabor ba siya na nakakasali sa mga beauty pageants ang mga lesbians o miyembro ng LGBTQIA+.

Isa ring beauty queen, si Alma ay nanalong 1994 Binibining Pilipinas- International.

“Parang just the same as any LGBTQIA candidates, kasi yung tintingnan naman is your capacity to compete.

“Mentally, physically. So maganda nga sa panahon ngayon wala ng discrimination pagdating sa LGBTQIA. Even gay, di ba may nag-compete na sa Miss Universe na trans.

“So talagang ang ganda ng shift ngayon ng gender-equlaity hindi lang para sa mga babae pero pati na rin sa mga members ng LGBTQIA. Kaya I’m very happy simula nung may nag-compete nga na trans, and then now lesbian, so magandang opportunity yun.”

Proud member ng LGBTQIA+ ang 2021 Miss Universe Philippines na si Beatrice Luigi Gomez.

Pagpapatuloy pa ng Lolong star na si Alma…

“May mga strength ang mga third sex, LGBTQIA, it’s their time to shine.

“Kaya malaking empowerment ito, malaking opportunity, tsaka hindi limitasyon ang gender mo to do whatever you like.

“If you wanna compete, if you wanna be a parent, if you wanna shine in whatever career, kahit ano ka pa, kahit ano’ng gender meron ka, it’s a, kumbaga hindi na dapat sinasali yung sexual preference mo when it comes to excellence.

“If you’re very good at what you’re doing di ba, hindi na dapat kinukuwestiyon what you’re doing in your bedroom,” seryosong pahayag pa ni Alma.