Allowance ng mga health worker niraket

Kinuwestiyon ni Anakalusugan Rep. Mike Defensor ang hindi pagbibigay ng tamang insentibo ng Department of Health (DOH) at ilang government hospital sa mga health worker batay sa isinasaad ng Bayanihan 2 law.

Binisto ni Defensor na sa halip na cash incentives ang ibigay o makuha ng mga health worker base ay ginawa ito sa pamamagitan ng food items tulad ng bigas at groceries.

Ayon kay Defensor nakarating sa kanya ang reklamo partikular sa ilang ospital sa Quezon City.

Dahil dito giit ni Defensor, maaring nilabag dito ng DOH at ilang government hospital ang isinasaad ng Bayanihan 2 dahil malinaw na nakasaad na cash ang dapat ibibigay sa mga health worker.

“That deprives our health workers of spending flexibility. Since June is school enrollment period, they might want to spend their money on their children’s tuition or school supplies,” ayon pa kay Defensor. (Eralyn Prado)