Allowance ng mga health worker na duty sa COVID patient triplehin

Isusulong ng ACT as One Party-list ang panukalang triplehin ang COVID duty allowance ng healthcare workers (HCWs) sakaling mahalal sa Kongreso sa darating na Mayo.

“Hindi biro ang peligrong kinakaharap ng ating medical frontliners kapag sila’y nasa COVID duty. Kaya’t makatarungan lamang na tumbasan natin ang kanilang serbisyo sa pamamagitan ng tamang sahod at allowances,” ani Atty. Reynold Munsayac, first nominee ng ACT as One Party-list.

Aniya, ang ma¬ging medical frontliner at mag-alaga ng COVID patients ang isa sa pinakapeligrosong trabaho sa buong mundo. “Araw-araw nakataya ang kanilang buhay at maging ang kaligtasan ng kanilang mga kaanak. Dapat lang na tama ang benepisyong makukuha nila,” diin niya.

Ang mga HCW ay nakatanggap noong nakaraang taon ng P5,000 Special Risk Allowance o SRA at P3,000 COVID Active Hazard Duty Pay o AHDP kada buwan, kaya’t umaabot sa kabuuang P8,000 ang naiuuwi ng bawat HCW anuman ang kanilang trabaho sa ospital.

Ngunit sinabi ng DOH na babaguhin ito ngayong taon at magiging One COVID-19 Allowance o OCA na, kung saan makakatanggap ang bawat HCW ng P9,000 para sa high risk exposure, P6,000 para sa moderate risk at P3,000 para sa low risk kada buwan.

Mariin itong tinutulan ng ACT As One dahil sa halip na dagdagan ang allowances ng HCWs, binabaan pa ito ng DOH lalo na sa mga HCW na malalagay sa moderate at low risk assignments.

“Napakaliit po nang halagang iyan dahil buhay at kaligtasan nila ang nakataya. Hindi biro ang ma-expose sa COVID araw-araw. Hindi rin biro ang peligrong nilalabanan nila. Hindi ito kayang tapatan ng pera,” saad ni Munsayac.