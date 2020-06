Allergic ako

Madalas na sinasabi kung umiiwas sa isang bagay or pagkain ay sinasabing allergic sila dito. Maaaring makadanas ng pangangati ang ilong at lalamunan, pamamaga at pagluha ng mata, pagpantal pantal ng balat at kung minsan umabot sa paghirap ng hinga at maaaring umabot sa pagkamatay dito. Nagsisimula lamang sa pagdikit, pagkain, o pagsinghot nang mga pangkaraniwang bagay na hindi naman nakakapeligro basta basta. Halintulad nito ay mga bulaklak, mga alaga nating hayop, itlog, mani, mga prutas gaya ng oranges o dalandan, tsokolate, pati na kape. Ano nga ba ang allergies at bakit ganun na lang ang epekto nito?

Ang allergies ay ang sagot ng katawan natin laban sa mga bagay na maaaring magpataas ng ating histamine levels. Ang katawan natin ay natural na nagaadjust sa kaniyang kapaligiran. Kapag nakaenkwentro ng mga bagay, nasasabi ng katawan natin na ito ay harmless. Ngunit kung hindi masabi ng katawan na ito ay ok lang, nakikita ito bilang isang delikadong bagay na maaaring magpahamak sa katawan kaya’t tataas ang lebel ng histamine sa katawan natin na syang dapat magprotekta. Dahil dito, nakakaranas tayo ng sarisaring mga sintomas.

Kung sa pagkain ang allergies, maaaring makaramdam ng panghihilo, pagsusuka, pagkahapo at pagpantal ng balat at pagtatae. Madalas makita makailang sandali o oras pagkakain. Kung sa panahon naman, nagmimistulang parang sinisipon ang pakiramdam. Pagbara ng ilong, pagbahing, at pagkabigat ng ulo, pati ang pangangati ng mata at pagluha nito ang mapapansin. Kung sa mga bagay naman na ginamit, pwede din makita ang pagpantal at kati ng balat. May dalawang klase ng allergy, ang hypersensitivity reaction at ang anaphylactic shock. May mga eksaminasyon na maaaring gawin sa balat, dugo at iba pa para malaman kung saan talaga nagkakaroon ng reaksyon ang katawan. Kung minsan ay nawawala din habang tumatanda at tumatagal. Ngunit kung hindi ay madali naman malabanan ang allergies. Kung alam na kung saan nagkakaroon ng reaksyon ay simpleng umiwas lamang dito. Magehersisyo, kumain ng wasto, (gulay, prutas at karne), iwas manigarilyo at uminom ng alak, at siguraduhing kontrolado ang blood pressure. Palakasin ang immune system sa pamamagitan ng mga probiotics, bitamina gaya ng vitamin C at D at bawasan ang stress.

Ngunit kung ang nararamdaman ay may kaakibat nang paghirap huminga, paninikip ng dibdib, pagbilis ng tibok ng puso, at posibleng mamaga ang dila at bibig na nagiging sagabal sa paghinga, ay agad agad na dalhin sa ospital dahil ito ang anaphylactic shock. Kinakailangan mabigyan ng gamot sa swero at maaaring lagyan ng mga tubo para makatulong sa paghinga.

Hindi dapat maging hadlang ang pagenjoy ng buhay kahit may allergies, alamin lang natin kung mayroon nga ba talaga at kung maaaring iwasan lamang ang mga ito.

Hanggang sa susunod na Martes! Keep healthy! Stay safe!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, at radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 tuwing lingo 11am-12nn). Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.