All-pro Gilas sa FIBA Asia Cup

POSIBLENG isabak ng Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) ang all-pro Gilas Pilipinas na naka-gold medal sa nakalipas na 30th Southeast Asian Games kontra Thailand sa Pebrero 20 para sa ­unang yugto ng labanan sa Group A ng FIBA Asia Cup 2021 qualifier.

Sunod na makakasagupa ng Pilipinas ang Indonesia sa Pebrero 23; ang South Korea sa Nobyembre 27 at ang Thailand sa Nobyembre 30.

Tatapusin ng Gilas ang kanilang double round-robin Group A ­assignment kontra ­Indonesia sa Pebrero 18 at South Korea sa Pebrero 21 ng 2022.

Gayunman, sinabi ni SBP President All Panlilio na ang komposisyon ng national team para sa sunod na unang window ay pagdidiskusyunan pa.

Isang opsiyon ay ang buuin muli ang koponan na nagwagi ng gintong medalya sa basketball event sa SEA Games. “But maybe we should ­embark on our journey to 2023,” sabi ni Panlilio, ukol sa long-term program ng SBP para maka-develop ng pool na buong taon na maglalaro hanggang sa sunod na FIBA World Cup.

“Use the young Gilas players then maybe for the (coming) February window, augment with PBA players.”

Una nang kinuha ng SBP ang mga batang manalaro para sa national pool na sina Isaac Go, Rey Suerte, Matt Nieto, Allyn Bulanadi at Mike Nieto. (Lito Oredo)