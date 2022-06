All-out war laban sa dengue kinasa ng Cebu

MAGDEDEKLARA ang Cebu ng all out war laban sa dengue dahil sa mataas nang kaso nito sa kanilang lugar.

Ito ang sinabi ni Cebu City Mayor Michael Rama kung saan nais rin niya na pamunuan na ang kampanya laban sa mosquito-borne na sakit.

Sinabi ni Rama na maglalabas siya ng kautusan sa susunod na linggo na dapat sundin ng mga residente para mabawasan ang pagkalat ng delikadong sakit na dulot ng Aedes aegypti mosquito.

“In the next few days, we will call all sectors who have been involved in the convergence to regroup and convene to tackle this public issue,” sinabi nito.

Sinabi ni Rama na base sa kanilang datos mahigit 1,200 dengue cases ang naitala mula Enero hanggang Hunyo ng taon na ito. Mayroon na rin aniyang 16 na patay. Malayo ito sa 2021 na may 261 na kaso.

Kabilang sa planong ipatupad sa ilalim ng executive order ang pagkakaroon ng dengue fast lane sa lahat ng city-based hospitals at health centers.

Plano rin na buuin ang task force dengue sa mga barangays, at mag-mosquito-proof ng mga bahay at ibang lugar. (Kiko Cueto)