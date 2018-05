All eyes sa last waltz ni Macklin

Standings

Rain or Shine 4 1

Alaska 3 1

Meralco 3 1

TNT 3 1

Magnolia 2 1

GlobalPort 3 2

Columbian 3 3

Phoenix 2 2

Ginebra 1 2

NLEX 1 4

SMB 0 2

Blackwater 0 5

Mga laro ngayon (Smart Araneta Coliseum)

4:30 pm – Blackwater vs. TNT

7 pm – Meralco vs. Magnolia

Nakatutok ang spotlight kay Vernon Macklin sa kanyang huling laro sa Magnolia Hotshots mamaya, paniguradong gugustuhin nitong mag-iwan ng magandang impresyon bago umalis.

Walang duda ring minarkahan na siya ni Norman Black sa pagsagupa ng Meralco sa Hotshots sa main game sa Smart Araneta Coliseum.

Sa unang laro ay magpaparada rin ng bagong import ang TNT Ka­Tropa laban sa inaalat na Blackwater. Pagkatapos ihatid ang Texters sa 3-1, pinasibat na ng team si Jeremy Tyler pero hindi pa makumpirma kung sino ang ipapalit.

Nakakompromiso si Macklin na maglaro sa China bago pa siya rumampa sa PBA Commissioner’s Cup, kaya pinayagan na rin siyang umalis ng Hotshots.

“From the start, alam naming aalis siya for China,” ani Magnolia coach Chito Victolero pagkatapos ng dambuhalang 126-101 panalo kontra Columbian Dyip noong Miyerkoles.

“Our agreement is for him to play with us in our first four games.”

Kagandahan lang, pagkatapos ng Bolts ngayn ay ay dalawang linggong pahinga ang Hotshots bago muling sumalang kaya makakahanap pa sila ng kapalit.

Pansamantala, magi­ging busy muna si Macklin laban sa tested na ring si Meralco counterpart Arinze Onuaku. Kabuhol ng Bolts sa second spot ang Alaska at TNT sa 3-1, nasa likod lang nila ang Magnolia sa 2-1. Nasa unahan ang Rain or Shine (4-1).

Pareho pang galing sa back-to-back wins ang dalawa. Itinumba ng Bolts ang NLEX (106-90) at San Miguel (93-85), bago nilampaso ang Dyip ay tinakasan ng Hotshots ang GlobalPort (92-87).

Kontra Columbian, nagsumite si Macklin ng 19 points at eight rebounds sa kulang 29 minutes. Hindi na siya kinailangang ibabad ni Victolero dahil hindi nabaklas sa unahan ang team.