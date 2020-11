Alkalde sinisilip sa mga ‘alaga’ na illegal logger

Biniberipika ng Philippine National Police (PNP) Region 2 ang ulat na ang grupo ng naarestong suspek, na bumaril sa mga pulis sa isang anti-illigal operation ay pawang mga nagtatrabaho sa isang mayor sa Cagayan.

Sa isang panayam sa radyo nitong Linggo, sinabi ni Region 2 Police Regional Office Director Brig Gen. Crisaldo Nieves na ang grupo ng naarestong si Ernest Sibbaluca ay mga tao at pinoprotektahan ng isang alkalde.

“Actually, vina-validate nga namin ‘yan,” saad ni Nieves. “’Yun ang sinasabi, but, alam mo mahirap magsalita until we have confirmed it. Finile naman namin ang kaso. Sa akin naman, kahit sino naman ang backer niya, e ‘di isama natin kung kailangan basta may ebidensiya.”

Matapos na matanggap ang ulat sa naganap na pamamaril ng mga illegal logger kay PLt. Randy Baccay, Deputy chief of police ng Peñablanca Police Station, ay agad na inutusan ni Nieves ang Provincial commanders at hepe ng kapulisan sa siyang sumasakop sa lugar ng malawakang imbestigasyon.

Bukod pa sa mga pulitiko ay iniimbestigahan din ni Nieves kung mayroong partisipasyon ang lokal na pulisya at iba pang ahensya sa illegal logging.

Nauna na ring sinabi ni Interor Secretary Eduardo Año na may mga alkalde na sangkot sa illegal mining at logging operation na siyang sinisisi sa malawakang pagbaha sa Cagayan at Isabela sa kasagsagan ng bagyong ‘Ulysses’. (Edwin Balasa)