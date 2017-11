Alisah Bonaobra tinarayan ni Simon Cowell

Hayan, tinarayan na naman ni Simon Cowell ang ating pambato sa X Factor UK na si Alisah Bonaobra sa kanta nito para sa finals ng nasabing international singing contest.

Kahit binigyan siya ng standing ovation ng audience at ng dalawang huradong sina Sharon Osbourne at Nicole Scherzinger at pinuri-puri ni Louis Walsh sa version niya ng Praying For Time ni George Michael, iba naman ang atake sa kanya ni Simon.

Sa unang portion ng kanyang komento ay pinuri niya muna ang galing ng boses ni Alisah, pero ang pasabog niya na kapag kumakanta raw siya ng ganitong klaseng version, very old-fashion raw ang dating nito.

Katulad ng dati, nagsigawan ang mga nasa audience bilang pagkontra sa sinabi at maging ang ibang hurado, pero pagkatapos ng resulta, ay umuwing luhaan na si Alisah.

Base sa boto, siya ang nakakuha ng pinakamababang boto sa lahat ng finalists, kaya member na rin siya ng Lotlot and Friends sa ngayon. Charot!

Siyempre, limitado lamang ang mga bansang puwedeng bumoto rito, kaya kinulang ang buong suporta ng Filipino community para siya ay mapatalsik.

‘Yun nga lang talaga ang dilemma ng Pinoy talents sa ganitong labanan na ang mga boto ang basehan.

Piolo talong-talo sa boses ni Iñigo

Iñigo pang-Disney ang timbre

Tama si Piolo Pascual sa pagsasabing mas magaling na singer ang kanyang anak na si Iñigo Pascual kaysa sa kanya. Kunsabagay, kung timbre ng boses ay ‘di hamak na mas may boses nga si Iñigo kesa kay Piolo.

Well, unti-unti na ngang pinatutuna­yan ito ni Iñigo na kapansin-pansin sa marami niyang exposures sa ASAP. At ang latest achievement niya ngayon ay ang pagkakapili sa kanya para kumanta ng theme song ng upcoming Disney movie na Coco sa Philippine release nito.

Si Iñigo ay lalabas sa localized music video nito habang kinakanta ang Remember Me. Para sa kanya, napakalaking­ honor ito dahil siyem­pre Disney Productions ito, noh!





May mga kinabog nga raw siyang local talents na pinagpi­lian din, pero­ siya ang napili finally.

Ikaw na, Iñigo! Bongga­!