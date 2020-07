Alindog pinasilip ng transgender

MAGPAPASILIP ang Sports Illustrated ng transgender model para sa taunang swimsuit issue sa unang pagkakataon.

Sa Instagram post ni Valentina Sampaio, siya’y nagpasalamat sa pagsama bilang isa sa mga modelo ng SI, kung saan ginawaran din siya bilang 2020 Rookie of the Year.

“I am excited and honored to be part of the iconic Sports Illustrated Swimsuit Issue,” saad sa post ni Valentina.

“The team at SI has created yet another groundbreaking issue by bringing together a diverse set of multitalented, beautiful women in a creative and dignified way.”

Hindi madali ang pinagdaanan ng 23-anyos na Brazilian, kinwento na bagama’t namumutiktik sa kagandahan ang kanilang bansa ay ito ang may pinakamataas ng kaso ng murder at krimen sa mga trans community sa buong mundo. (Raymark Patriarca)