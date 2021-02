Alindog ni Marian nambulabog sa V-Day

Sabi ko na, hindi palalampasin ni Marian Rivera-Dantes ang Araw ng mga Puso na wala siyang paandar, pasabog. At sabi ko na, kapag may ginawa si Marian, siguradong agaw-atensiyon, at matatalbugan ang lahat.

Well, ang inaasahan nga ng mga fan nitong Valentine’s Day ang mga photo na nagpapa-cute ang mga boylet sa mga girlash. Kumbaga, kanya-kanya silang paandar, sa kung paano nila paliligayahin ang kanilang mga dyowa sa Araw ng mga Puso.

Wagi na sana si Xian Lim sa paandar na surpresa niya kay Kim Chiu, na ang bongga naman talaga, dahil walang kaalam-alam ang dalaga na dadalhin pala siya sa Coron, Palawan ni Xian, ha! Eh, wala naman siyang natatandaang bumili sila ng tiket para mag-out of town.

Anyway, `yun na nga, hands down, tinapos na agad-agad ni Marian ang laban sa Valentine’s Day, at hindi ang lambingan nila ni Dingdong Dantes ang ipinarada niya, kundi ang nakakabaliw sa kaseksihan niyang alindog.

Wow, hubog na hubog ang katawan ni Marian, at may sumisilip ding ‘abs’ at ‘cleavage’ sa suot niyang 2 piece bikini, ha!

Ito na nga ang sagot ni Marian sa mga ayaw siyang tantanan na kesyo buntis siya. O hayan, ha, hindi siya buntis.

“Hope you guys are having a sweet day with your loved ones today ☺️ Happy Valentine’s!” ang pa-sweet na mensahe ni Marian.

“Ang aking larawan ay kuha ng aking asawa. @dongdantes,” sabi pa ni Marian.

So, again, wala na, tapos na ang laban, hindi na kayang burahin ng mga nagpapa-sweet sa social media ang paglalantad ng nakakayanig na kaseksihan ni Marian.

Puwera na lang siguro kung biglang mag-propose si Xian kay Kim, ha! O biglang nagkabati ngayong Araw ng mga Puso sina Sarah Geronimo, Matteo Guidicelli, at Mommy Divine.

Ano sa tingin niyo? (Dondon Sermino)