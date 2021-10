Alindog ni Kim pinagkaguluhan, napagkamalang int’l model

Trending na naman si Kim Chiu dahil sa kanyang kaseksihan.

Aba, kalat na nga sa social media ang video niya para sa #KimForHM, #HMTropicalEssentials21 na kung saan ay walang pakialam si Kim na ilantad ang kanyang sexy body.

Hindi mo nga iisipin, na ang dating super mahiyain na baguhang artista, heto at nagi-endorse talaga ng mga bikini, at ramdam na ramdam ang husay niya na manghikayat ng mga kababaihan na gayahin siya.

Sa naturang video, ilang beses pinakita ni Kim ang kanyang cleavage, na kahit sabihin nga ng iba, na hindi ito kalakihan, sapat na `yon para mas mabigyan niya ng hustisya ang suot na swimsuit.

Meron din namang mga outfit si Kim na kering-keri gamitin sa paglalamyerda sa tabing dagat, o mag-attend sa mga party na paseksi ang tema, pero ang hubog pa rin talaga ng katawan niya ang mas kapansin-pansin.

Katawan na alam mong pinagpaguran para ma-achieve. Hindi nga biro ang ginugugol ni Kim na panahon, oras, pawis, para sa pagi-exercise.

Kaya ang mga fan niya, panay ang sabi na, ‘Grab ka po’, ‘Ang seksi mo kaakit-akit ka.’

Pero, sobrang natuwa si Kim sa komento ng blogger na si itsmejinglebeb na, “Everything in this video is splendid from the location, cinematography, clothes, music and most especially the model. Iba talaga. You guys have outdone yourselves once more. Kudos to such a beautiful campaign worthy of international exposure.”

Well, maraming komento nga ang mababasa mo na parang international model talaga si Kim, dahil sa hubog ng kanyang katawan, pati na ang kanyang mukha. Para nga siyang tunay na modelo, na sa unang tingin ay parang super tangkad talaga.

Well… (Dondon Sermino)