Alindog ni Kathryn binakuran ni Daniel

‘All of the above’ ang sagot ng lahat sa tanong ni Kathryn Bernardo tungkol sa ginawa sa kanya ni Daniel Padilla habang pareho silang nasa dagat.

Si Kathryn ay nakasuot one-piece swimsuit na puti ang kulay, habang si Daniel ay naka-topless at board shorts lang ang suot.

“What was deej doing in this pic?” tanong ni Kath sa photo na na-back hug nga sa kanya si Daniel.

Ang mga pinagpilian na sagot:

“A. Just giving me back hugs

“B. Covering his bodeh

“C. Covering my swimsuit

“Hhmmmm…🤔 tweet me your answers! Hahaha!” sabi ni Kathniel.

At para sa mga kaibigan niyang artista, pati na rin sa mga tagahanga, lahat nang nabanggit ang sagot. Oo, bet na bet ni Daniel ang mag-back hug kay Kathryn, at yes pa rin, bet niya na itago ang katawan niya, na sa tingin ko ay hindi naman dapat, dahil napakaseksi kaya ni Daniel, kahit wala siyang ‘abs’, at pangatlo, mas yes na yes, dahil ayaw na ayaw talaga ni Daniel na nakikitang lantad na lantad ang kaseksihan ng dyowa niya.

Pero, dahil nasa dagat nga sila, at walang choice si Daniel kundi sumunod kay Kathryn na oo, swimsuit ang dapat isuot sa dagat, at may karapatan naman si Kath na mag-swimsuit dahil napakaseksi kaya niya, kaya `yun, sa pamamagitan ng yakap, itinago niya ang katawan ng dyowa niya, lalo na siguro ang upper part, o cleavage.

Well, protective dyowa talaga si Daniel noon pa man. (Dondon Sermino)