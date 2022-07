Alindog ni Angeli Khang nilapa ng mga lalake

Teaser pa lang ng ‘Wag Mong Agawin Ang Akin’ ang sexy series na mapapanood sa Vivamax, at bida sina Angeli Khang, Jamila Obispo, Felix Roco, sa direksiyon ni McArthur C. Alejandre, kakabahan ka na.

Malinaw na malinaw kasi ang matitinding hubaran, pakitaan ng wetpaks, boobey, at iba’t ibang bahagi ng katawan ng mga artista, at idagdag mo pa ang halikan, simsiman, dilaan.

At habang pinalalabas ang teaser, kitang-kita ang paiba-ibang reaksiyon ng mukha ni Angeli. May natatawa siya, at biglang nahihiya.

Aba, pag nakita mo naman siguro ang sarili mo na nakalantad ang katawan, nilalamutak, nilalapa ng mga boylet, iba’t ibang reaksiyon din siguro talaga ang mararanasan mo.

So, hindi pa rin ba matanggap ni Angeli ang mga paghuhubad niya, o ang pagiging sexy star niya?

“Until now mahirap pa rin sa akin ang maghubad. Kaya noong pinapakita ang mga frontal ko, nahihiya pa rin talaga ako. Hindi pa rin ako ready na ganito ang ginagawa ko.

“But with the help of Direc Mac, ‘pag nagsu-shoot na, prepared na ang towel. Laging sinasabi sa akin ni direk na, ‘Anak ipakita mo kung ano ang kaya mong ipakita. Lagi mong iisipin na it’s a an art. If you look it in the wrong way, then mali talaga ang mangyayari. Lagi mong iisipin na it’s an art, na binibigyan natin ng kulay ang bawat eksena,” pahayag ni Angeli.

Ganun din ang reaksyon ni Jamila, na alam naman ng lahat na may anak na ngang teenager.

“Napakahira maghubad. It takes a lot of courage para magawa mo ‘yan. Lakas ng dibdib. Hindi siya madali. But with the support system, pinadali nila. Sa production staff, naging madali dahil kina Direk Mac,” saad ni Jamila.

Para naman kay Felix, kung katulad daw nina Angeli, Jamila ang kasama, at si Direk Mac ang direktor, nagiging madali ang trabho.

“Parang nawaala na rin ang hiya ko, kasi sila ang tapang-tapang nila, tapos ako naman mahihiya. And Direk Mac make sure na we felt safe,” sabi na lang ni Felix. (Dondon Sermino)