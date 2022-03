Alien? Radio signal nasagap sa kalawakan

Ilang astronomer ang nagsasagawa ngayon ng pag-aaral sa namataan umanong low frequency signal sa kalawakan na nasagap ng kanilang ra­dio telescope.

Ayon sa mga astrono­mer, ang ganitong radio signal ay posibleng galing sa neutron star na may malakas na mag­netic field.

Subalit kalaunan ay nakadiskubre sila ng mis­teryosong bagay sa ka­lawakan na siyang nag­papadala ng radiation signal kada 20 minuto.

Ang naobserbahan ng mga astronomer mula Aus­tralia at China ay inilahad nila sa journal na Nature.

Anila, ang low-fre­quency radio telescope na Murchison Widefield Array (MWA) na nasa Western Australia ay malayo sa mga siyudad at hindi rin nakasasagap ng radio frequency in­terference mula sa mga gadget, kaya naman kumbinsido sila na ang nakukuhang signal ay galing sa kalawakan.

Sinabi pa ni lead re­searcher Natasha Hurley- Walker, isang astro­physicist sa International Centre for Radio Astronomy Research, ang mis­teryosong bagay ay may 4,000 light years ang layo.

“A repeating radio signal from space – I was concerned that it was aliens, but what’s really good about these observations is that they are over a very wide fre­quency range, and so are these pulses. It is across a very wide range of fre­quencies, and that means it must be a natural pro­cess – this is not an arti­ficial signal,” paliwanag ng researcher.

Nang suriin ng mga siyentista ang MWA, lu­mitaw na mula pa noong 2018 ay nasa 71 pulses o signal na ang nakukuha ng kanilang telescope.

“The periodicity of the pulses had not been ob­served before in astrono­my. This source appears and disappears really regularly like clockwork. It switches on, and then it switches off. And every 20 minutes, it repeats,” ani Walker.

Tiniyak ng team na patuloy ang kanilang gagawing obserbasyon sa MWA upang matukoy kung ano ang nasa likod ng nakukuha nitong radio signal. (Tina Mendoza)