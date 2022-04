Alido pang-21, P41K binulsa

TINAPOS ni Ira Alido ang kampanya sa 70 sa pagbawi sa third round 73 upang tablahan sa pang-31 puwesto si Amir Nazrin ng Malaysia sa 11th Asian Development Tour 2022-23 Leg 1 $75K Gurugram Challenge 2022 Tata Steel nitong Mar. 29-Apr. 1 sa Classic Golf & Country Club sa India.

May mga unang 65-69, nag-total ang nag-iisang pambato ng ‘Pinas sa 144-player, 72-hole hole stroke, four-day event na 11-under par 277 gaya ng Malaysian para kumita pa rin ng tig-$798.75 (P41K).

Naghari sa torneo si Dodge Kemmer ng USA na may 265 tapos ng final round 66 at kopoin ang $13,125, may three stroke win siya kay Chanat Sakulpolphaisan ng Thailand na may pinal na sinalpak na 68 pa-268.

Tumersera si Arjun Bhati ng host country na naka-66-270. (Ramil Cruz)