Alice nakakalula ang lupain sa Quezon

Humanay na sa listahan ng mga haciendera si Alice Dixson nang ipasilip niya sa kanyang Instagram ang minana niyang malaking lupain sa Quezon province, mula sa kanyang mga magulang.

Ipinakita ni Alice ang halos hindi matanaw na paga-aring lupa, sa bundok at tabi ng dagat. May mga baka pa at maraming tanim na niyog ang lupain ni Alice.

Ibinahagi ito ng aktres sa kanyang mga manonood para sabihing pinag-iisipan niya kung ano ang puwede niyang gawin sa lupain niya.

Isa lang ang kongkretong plano ni Alice at yun ay ang pagpapatayo ng bahay sa tuktok ng maliit na bundok sa tabi ng dagat.

Nakakalula sa laki ang minama ni Alice, na mas malaki pa yata sa hacienda ni Kuh Ledesma sa Cavite at sa farm ng mag-asawang Sharon Cuneta at Sen. Kiko Pangilinan.

Hindi pa tumitira si Alice sa kanyang hacienda, pero naniniwala siyang dito siya binuo ng kanyang mga magulang.

“Probinsya life part. This time in my probinsya Quezon. I’m from a family of coconut farmers. And I’m proud of that. In fact I think I was made under a coconut tree..hehehe. Just before the quarantine, we were able to make a 2 day trip to our farm in Quezon province. What should we do with all this land my parents left us?” (Rey Pumaloy)