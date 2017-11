Alice naagaw si Aga kina Lea, Sharon

Mukhang hindi pa ang pelikula with Lea Salonga o Sharon Cuneta ang magiging followup ni Aga Muhlach sa kanyang matagum­pay na Seven Sundays. At mukhang hindi rin muna sa Star Cinema ang susunod niyang gagawin kundi sa film production ni Alessandra de Rossi.

Kung matatandaan, nasabi ni Alex na matapos niyang magsulat ng pelikulang 12 para sa Viva Films na mapapanood na sa November 8, na-inspire siya na magtayo ng production outfit para raw magawa niya ang mga pelikulang gusto at makatulong sa industriya sa pamamagitan ng pagbibigay-trabaho sa mga taga-production.

Kinumpirma nga ni Alex sa amin na ang una niyang project ay isang Aga Muhlach-Alice Dixson movie!

Yes, sa huling meeting ng kanyang co-producer ay um-oo na ang dalawa sa kanila.

Pareho raw excited sina Aga at Alice to work together, ayon sa balita sa kanya.

Hindi siya nakadalo sa huling meeting nila sa dalawang showbiz veterans na ito dahil may equally important siyang lakad na nauna na niyang commitment.

Walang detalye na ibinigay sa amin si Alex like kung ano ang istorya at kung script niya ang gagamitin, kung kailan ang simula ng shooting at kung sino ang direktor.

Basta, magugulat na lang tayo at maging siya ay super-excited na sa unang proyekto niya bilang indie film producer.

At para mapa-’oo’ nila sina Aga at Alice na parehong maselan sa kanilang tinatanggap, aba, this must be really special.

Naman!

Nadine-James napabayaan na ang movie career

Nagpapasalamat si James Reid sa kanyang mga tagahanga dahil sa patuloy na pagsuporta sa kanya ng mga ito bilang isa sa nominees ng MTV Image Awards

sa London.





Todo-suporta ang mga ito sa kanya, at personal raw niyang nakikita ang mga posts ng mga ito. Hiling pa rin niya ang patuloy na pagboto ng mga ito para manalo siya at ma­ging bahagi ng awards night na sa London magaganap.

Samantala, itinanggi niya na ayaw na niyang umarte at gusto na lang niyang kumanta dahil ito ang kanyang first love.

Giit nga ni James, “I don’t wanna give up acting, but I want to focus on my music.

“I would be coming out with my singles, and so is Nadine (Lustre) under my label.”

Marami nga sa JaDine fans ang nagre-react kung bakit ang tagal na nilang walang movie o teleserye together, at nanawagan ang mga ito sa management company nila na huwag pabayaan ang kanilang career.

Natatakot sila na ma­ging multo na lang ang career ng kanilang mga idolo na kung saan todo-effort sila na ilagay ito sa kung saan man ang da­lawa ngayon.

Anyway, ‘Soon!’ ang parehong sagot nina James at Nadz sa mga nauuhaw sa kanilang pagsasama ulit together in one project.

‘Yung talagang sa kanila lang nakasentro ang istorya. ‘Yun na!