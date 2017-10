Alibi ni Balag sa Atio slay ibinasura

Tinawag na kalunos-lunos ni Senador Juan Miguel ‘Migz’ Zubiri ang naging alibi ng Aegis Juris grand praefectus Arvin Balag sa pagkamatay ni Horacio Tomas ‘Atio’ Castillo III sa initiation rites ng kanilang fraternity.

“I have only one word that can express what I feel about him and his alibi…pathetic,” saad ni Zubiri.

Sa kanyang counter-affidavit na isinumite sa Department of Justice (DOJ), iginiit ni Balag na ibasura ang kanyang kaso dahil wala namang ebidensya na magpapatunay na isinailalim sa hazing si Atio.

Si Balag ay tinukoy ni Marc Anthony Ventura na siyang nagbigay ng ikalima at final paddle kay Castillo na naging dahilan kaya’t nawalan ito ng malay.

Nakadetine pa si Balag sa Senado makaraang i-contempt ng mga senador dahil sa pagiging mailap sa pagsagot sa mga katanungan hinggil sa Aegis Juris.

Mas pinapanigan naman ni Senador Joel Villanueva ang naging pahayag ni Ventura na kumilala sa mga sangkot sa hazing.

“Doon po, malinaw naman na pinahirapan si Atio: naging alipin si Atio at sunud-sunuran ng mga opisyal ng Aegis Juris. May psychological effect ‘yun sa bata, for sure,” saad ni Villanueva.

Makikita rin naman aniya sa katawan ni Castillo ang pagpapatunay na pinahirapan ito.

“As for physical suffering, Atio’s body and the condition he was found speaks for itself: he was clearly subjected to hours of pain and physical punishment,” dagdag ni Villanueva.