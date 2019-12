Alfred Vargas 2019 TOYM Awardee for Public Service

NAPILI si Quezon City Rep. Alfred Vargas bilang awardee ng The Outstanding Young Men (TOYM) for Public Service ngayong taon.

“I never expected that one day I would stand here today as an honoree and counted alongside my idols and the movers and shakers­ of our nation,” wika ni Vargas sa isang talumpati nang tanggapin ang award nitong Biyernes ng gabi.

Kinilala ng TOYM ang mga ginawa ni Vargas sa pagkakaloob ng house and lot sa maraming komunidad sa Quezon City.

“Hindi biro ang usapin ng pabahay at palupa lalo na sa Metro Manila, lalong lalo na sa Quezon City at sa Novaliches kung saan 60% ay informal settler families (ISFs),” paliwanag pa ng mambabatas.

“Pagkaraan ng maraming pagsubok tulad ng kakulangan ng pondo, tatlong death threats mula sa mga sindikato, disagreements between stakeholders, formula­ting sustainable solutions, and finding common ground regarding­ these solutions at marami pang iba, ito po ang aking natutunan: Una, everyone’s voice should be heard, lalo na ang boses ng marali­tang taga-lungsod. Pangalawa, all big things start from small beginnings. And pangatlo, always stand by your principles,” dagdag pa niya.

Ang Palupa program ni Vargas ay naging matagumpay sa pagkakaloob ng bahay at lupa sa mga informal settler family sa Quezon­ City. Kinilala din ng TOYM ang mahalagang kontribusyon ng mambabatas sa National Integra­ted Cancer Control Act (NICCA). Ayon kay Vargas, inaalay niya ang award sa namayapa niyang ina na namatay sa kanser noong 2014.

“No Filipino family deserves to lose their loved one, give up their savings, their house, their livelihood, and end up buried in debts all at the same time just because cancer came knocking at their doors. Ngayon, makakasama n’yo na ang gobyerno sa laban ng cancer. Hindi kayo nag-iisa. Bawat Pilipino magtutulungan, pribado man o gobyerno,” diin pa niya.

Ang batas sa cancer prevention ay lilikha ng maraming cancer center sa buong kapuluan upang matulungan ng gobyerno sa pagkakaloob ng financial at iba pang uri ng assistance sa mga hikahos na pasyente.

May temang “Celebrating Excellence. Inspiring Filipinos,” ang TOYM awards ay naglalayong bigyan ng pagkilala ang kalalakihan at kababaihan na may edad 18-40 na ang selfless dedication sa kanilang propesyon o bokasyon ay nagresulta sa ikabubuti ng mga Pinoy at ng bansa.

Ilan sa honoree ngayong taon ay sina journalist Atom Araullo (Broadcast Journalism) at Nove­leta, Cavite Mayor Dino Chua (Tourism).

Ang mga dating TOYM awardee ay sina Senator Ninoy Aquino (Public Service, 1960), director Lino Brocka (Arts, 1975), National Artist for Music Ryan Cayabyab (Contemporary Music, 1978), da­ting Senator Miriam Santiago (Law, 1985), dating Interior Secretary Jesse Robredo (Government Service, 1990), Broadway star Lea Salonga (Theater Arts/Music 1990), journalist Jessica Soho (Broadcast Journalism, 1993), dating Senator Loren Legarda (Broadcast Journa­lism, 1992), at Chiara Zambrano (Journalism, 2017).