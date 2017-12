Alfred takot na takot tumikim ng tukso 

By Jojo Gabinete

Ang pagpayat ni Quezon City District V House Representative Alfred Vargas ang napansin ng entertainment writers na dumalo sa grand presscon ng Ang Guro Kong ‘Di Marunong Magbasa­, ang advocacy movie niya na mapapanood sa mga sinehan simula sa December 6, 2017.

Ang tatlong beses sa isang linggo na work out sa gym at sa tulong ng isang chef na nagluluto ng mga kinakain niya ang simpleng sikreto ng mabilis na pagbaba ng timbang ni Alfred.

Sineryoso ni Alfred ang pagpapapayat bago nagsimula ang taping niya para sa Kambal, Kari­bal, ang primetime tele­serye ng GMA 7 na pinagbibidahan nila nina Carmina Villarroel, Jean Garcia, Christopher de Leon, Gloria Romero, Bianca Umali at Miguel Tanfelix.

Kahit marami ang pagkain sa set ng Kambal, Karibal at inuumaga ang taping nila, malakas ang kontrol at disiplina ni Alfred dahil hindi siya na­tutukso na kumain, ma­liban sa pagkain na baon niya sa set.

Natutuwa si Alfred dahil tagumpay ang kanyang pagpapapayat na u­nang napapansin ng mga tao na nakakahalubilo niya. Dahil inspirado sa mga positive comment na natatanggap, twenty pounds pa ang target ni Alfred na mabawas sa kanyang timbang.

‘Droga’ ni Boyet vs ‘Circles’ ni Boyet

Hindi lamang ang Ang Guro Kong ‘Di Marunong Magbasa ang magbubukas sa mga sinehan sa December 6 dahil ito rin ang playdate ng Smaller and Smaller Circles ng TBA Studios at ng Kamandag ng Droga ng Viva Films.

After two days, December 8, ipalalabas naman sa selected theaters ng SM Cinema ang Maestra, ang advocacy movie­ ni Carl Balita at tribute nito para sa mga guro.

Mga bida sa Smaller­ and Smaller Circles sina Nonie Buencamino, Sid Lucero, Bembol Roco at Christopher de Leon.

Dalawang pelikula ni Christopher ang magkalaban sa takil­ya dahil bukod sa Smaller­ and Smaller Circles, bida rin siya sa Kamandag ng Droga.

Co-stars ni Christopher sa Kamandag ng Droga sina Lorna Tolentino, Sarah Lahbati, Meg Imperial at Mark Neumann.





Ang Kamandag ng Droga ang isa sa dalawang pelikula na huling proyekto ng movie producer na si Donna Villa na pumanaw noong January 2017. Ang asawa ni Villa na si Carlo Caparas ang direktor ng Kamandag ng Droga.