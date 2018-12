Alfred paboritong ninong ng masa

Katulad ng pangako niya sa akin more than two months ago na, sumalang na si Quezon City 5th District Representative Alfred Vargas sa ­“Anything Goes” online show ko sa Facebook page ng Abante News Online, at Abante Tonite YouTube channel.

Ayon sa actor/politician, hindi pa rin niya iiwanan ang kanyang career bilang isang aktor kahit nga sa susunod na elek­syon ay pangatlong beses na niyang kakandidato sa pagiging representative ng kanilang distrito.

Walang kilalang personalidad na makakalaban si Alfred, pero still, pinag­hahandaan pa rin niya ang nalalapit na campaign period.

Sa ngayon nga, tutok na tutok siya sa pagiging isang politician at once a year lang naman daw talaga siya gumagawa ng regular TV series.

“Pero siyempre, priority ko talaga ‘yung pagiging representative ng 5th District ng Quezon City. ‘Yung tungkol naman sa paggawa ko ng ilang showbiz projects, nag-consult din naman ako sa constituents ko kung gusto pa rin ba nila na lumalabas ako sa ilang showbiz projects at yes naman ang sagot nila.

“‘Yung sa ‘Kambal, Karibal’ nga ­before, natuwa sila nang napapanood ako roon. Pero dahil priority ko nga talaga ‘yung trabaho ko as representative, kung mapapansin n’yo, may time na nawala ako sa series at bumalik na lang,” sabi ni Alfred.

Tuwing nasa office nga raw siya sa kanilang district tuwing Friday, may ibang mga nagpupunta nga raw roon ang hindi naman daw naglalapit ng problema.

“Ang iba sa kanila, nagpupunta sa akin para magpa-picture. Wala naman silang kailangan talaga at gusto lang magpa-picture, nakakatuwa naman,” sabi niya.

Tuwing Saturday nga raw ay lumilibot mismo si Alfred sa kanilang district para malapitan din siya ng mga hindi kayang pumunta sa kanyang ­office.

“Madalas, uma-attend ako ng mga binyag sa araw na ‘yon o kaya mga kasal, birthday. Lahat-lahat na!” sabi niya.

Hindi lang aktor si Alfred, nakapag-produce na rin siya ng dalawang indie movies, at masaya siya sa mga ‘yon. Marami pa rin daw siyang mga plano na i-produce, pero pinag-aara­lan niya ang tungkol sa mga ‘yon.

Speaking of bashing, sa ngayon naman daw ay tahimik ang buhay niya at hindi naba-bash dahil tahimik naman daw siyang tao, pero minsan ay hindi naman daw maiiwasan ‘yon.

Yasmine tinamaan agad sa kaguwapuhan ng ex-BF

Ang Sunday ni Alfred ay nakalaan naman sa kanyang pamilya.

Ang misis niyang si Yasmine Espiritu-Vargas ay nakatakdang manganak ngayong ­January para sa third baby nila na lalaki na raw.

Talagang plinano raw nila ‘yon at sinu­nod nila ang payo ng kaibigang OB-gyneco­logy na taga-Laguna, na effective naman daw at nakabuo nga sila ng lalaki (para sa detalye, puwede raw i-message si Alfred sa kanyang official Facebook account at ise-share niya ang ipinayo sa kanila para magka-­baby boy). ­Excited na nga siya sa pagdating ng kanyang third baby. At sa guesting nga ni Alfred sa online show ko, may phone-patch ang beautiful misis ­niyang si Yasmine.

Ayon kay Yasmine, unang kita pa lang daw niya kay Alfred nang manood siya ng “Impostora” (primetime series noon ng Kapuso network), sinabi na raw niya na ang lalaking ‘yon ang mapapangasawa niya! “Nakita ko nga siya sa TV, kaya sinabi ko sa lola ko na nagbabantay sa akin that time na, ‘Yan ang lalaking pakakasalan ko!’ At alam ko pa ang suot niya, maroon shirt at black pants,” kuwento ni Yasmine. At nagkita nga sila sa isang show sa ­Laguna. Inimbitahan daw siya ng isang kaibigan doon at ipinakilala kay Alfred.

“Sa backstage, sinabi lang niya, ‘Heto, friend ko.’ Tinanong pa niya ang friend ko kung girlfriend daw ba ako, sabi ko, hindi. ­Tapos sabi niya, ‘Ang ganda mo.’ Then lumayo ako, pero nakatingin lang siya sa akin. Hindi siya tumigil ng ilang minutes.

“Hanggang paalis na ako, hindi niya ako pinaalis. Naghanap siya ng chair at pinaupo niya ako sa tabi niya,” sabi ni Yasmine.

Napakatagal daw ng naging pag-uusap nila at hiningi ni Alfred ang cellphone number niya at nang umuwi na siya, hindi pa raw siya nakakarating sa bahay ay panay na ang text at tawag sa kanya ng aktor.

Sabi naman ni Alfred, type kaagad niya si Yasmine instantly, kaya gusto niyang malaman kung single ito. Na-love at first sight nga raw si Alfred kay Yasmine.

“That time, may iba ring mga artistang guest doon, pero siya ‘yung pinakamaganda, na mas mukhang artista pa,” sabi pa ni Alfred. Binalak mag-quit sa showbiz Ulirang asawa, responsableng ama Hindi na nga pinakawalan ni Alfred si Yasmine ­dahil nang bumalik na ito sa Italy ay pinuntahan pa siya roon ng aktor. “Pinuntahan ko siya para ligawan siya roon,” sabi ni Alfred.