Alfred na-‘emo’ kina Kyline, Bianca

Hindi nga maiwasan ni Alfred Vargas na maalala ang kanyang mga anak sa teleseryeng ‘Kambal Karibal’ ng GMA-7, at maging proud sa mga narating ng mga ito.

“Super proud of these two. Both great and successful actresses of their generation,” sabi ni Alfred, na ang tinutukoy nga ay sina Kylie Alcantara, Bianca Umali.

Bilib nga siya sa dalawang anak niya sa ‘Kambal Karibal’ na malayo na nga raw ang naabot sa career, pero nananatili pa ring super humble at walang pagbabago.

Hindi nga raw siya nakakalimutan nina Kyline, Bianca, na ang tawag pa rin sa kanya hanggang ngayon ay ‘tatay’. Wish ni Alfred na mas tumaas pa, dumami ang proyekto ng dalawa niyang mga anak. (Rb Sermino)