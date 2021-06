Alexandra, Oksana rampa sa quarters

ABANTE sa quarterfinals ng French Open girls doubles sina Pinay tennis ace Alex Eala at kanyang Russian partner na si Oksana Selekhmeteva makaraang humambalos sa second round match up nitong Martes ng gabi (Manila time).

Pinataob ng top seeded tandem sa second round ang pares nina Sofia Costoulas ng Belgium at Laura Hietaranta ng Finland sa iskor na 6-3, 6-1.

Una nang pinatiklop ni Eala at Selekhmeteva sa opening round nitong Lunes sina Alina Shcherbinina ng Russia at Evialina Laskevich ng Belarus, 6-4, 6-4.

Inaasahang makakalaban nina Eala at Selekhmeteva sa quarterfinals alinman kina Barbora Palicova ng Czech Republic at Annabelle Xu ng Canada o ang pares nina No. 5 seed Petra Marcinko ng Croatia at Natalia Szabanin ng Hungary.

Nitong mga nakalipas na linggo, wagi bilang runner-up si Eala at Selekhmeteva sa doubles event ng W25 Platja D’Aro tournament bansang Spain.

Samantala, matatandaan namang lugmok si Eala, kasalukuyang World no. 3 ng International Tennis Federation, sa French Open girls singles event matapos tumiklop kay British netter Matilda Mutavdzic sa iskor na 4-6, 7-6, 1-6. (JAToralba)