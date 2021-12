‘Alexa sinabihang walang kwenta’ Madam Inutz, Brenda kinamuhian ng mga netizen

Ang daming disappointed, nairita kina Brenda Mage at Madam Inutz dahil sa mga pinagsasabi nila kay Alexa Ilacad sa livestream ng Pinoy Big Brother ng ABS-CBN sa Kumu.

Para sa mga netizen, abusing pamba-backstab ang ginawa ng dalawa sa kapwa nila celebrity housemate na si Alexa.

Well, ganito nga kasi ang naging takbo ng usapan nina Brenda at Madam Inutz:

“Ako tingin ko talaga diyan, Karen or Alexa,” sabi ni Madam Inutz sa posibleng ma-evict sa Bahay ni Kuya.

“Pero kung malakas ang supporters ni Alexa,” hirit pa ni Madam Inutz, na possible ngang hindi rin agad matsugi si Alexa, dahil sa suporta ng mga fan.

“Paano maganda ba editing kay TJ? Eh, ang ganda ng editing ni Alexa,” chika naman nitong si Brenda.

“Kaya nga, e.h ‘Yun lang din ang pinagtataka ko. So far na nandito ako, wala pa akong nakikitang nagawa (ni Alexa) as in puro lang music,” chika naman uli ni Madam Inutz.

“Puro lang siya music, wala nga siyang ambag dito. Tingnan mo sa grupo nila, iyakin kasi wala siyang nagagawa, zero lagi ambag niya. Kanina sa tingin mo may ambag ang lakas niya? Wala rin. Sa lahat ng task, wala siyang ambag. ‘Yun lang ‘yung sa play, kanta lang, sirena siya. Walang silbi, ganda lang talaga. Laging lampa. Sa lutuan naman, walang kwenta, panay pa tago ng tinapay atsaka itlog, panay lamon pa. Kapag kumakain, hindi nagpapaalam. ‘Yun lang ambag niya love team, love team, pero siya laging nase-save!” sabi ni Brenda.

At dito nga nairita ang mga netizen, fan:

“Ekis na sina Brenda at Madam Inutz! Grabe sila kay Alexa. Sa totoo lang, ang season ng PBB na ito ang pinaka-maraming violations na pinalampas ng PBB,” hirit ni Chin-Chin Morales.

“I’m so disappointed to you Madam Inutz. You joined and tolerated Brenda to belittled Alexa na walang ibang ginawa kundi magpakatotoo sa inyo. Ang plastic mo Madam Inutz. Tinuring ka pa naman niyang second mother. Walang lugar ang tulad mo sa ‘Bahay ni Kuya’!” sabi ni Myyyy.

“Sa ugali na lang kayo babawi, hindi niyo pa nagawa. Napaka-consistent niyo sa pangit na ugali. Nakaka-disappoint kayo!” chika ni Apol.

Well, at least, maingay na ulit ang PBB ngayon.

Kaloka! (Dondon Sermino)