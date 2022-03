Alexa, KD harutan aprub sa mga magulang

Chinika ni Alexa Ilacad ang mga dapat abangan ng mga KDLex fan sa kanilang unang serye ni KD Estrada na “Run To Me” sa kanyang interview sa “Cinema News.”

“One thing is for sure, I personally really, really like the story. It’s very fresh and I think bagay talaga sa aming dalawa ni KD. The genre is a bit rom-com. Of course, there is konting drama because there’s conflict naman talaga in life, but more on sa magaan na side lang siya,” sabi ni Alexa.

Nang tanungin kung kakanta ba sila sa nasabing serye, sagot niya, “I am not sure if it will be incorporated sa story. Pero alam ko po na if it were to have a soundtrack, of course kami po ni KD yung gagawa ng soundtrack.”

Dagdag pa niya, “We’re gonna have to compose the soundtrack. Even if we have other upcoming projects, kami na daw talagang dalawa ang kailangan mag-compose.”

At siyempre, mas lalong nagwala sa kilig ang mga fan sa mga kasunod na kuwento ni Alexa.

Ayon kasi sa dalaga, close na raw ang parehas ang pamilya nila ni KD.

Magkasama raw ang dalawang pamilya nang pinanood ang fan conference nilang “Closer.”

“It was on the day of my birthday, February 26, my loved ones surprised me with a mini celebration. So doon na rin namin sabay-sabay pinanood ‘yung KDLex fancon.”

Hindi nga raw itinatago ng mga magulang nila kung gaano sila kinikilig kina Alexa at KD.

“Nakakatuwa, mas grabe pa sila mag-react. ‘Yung mommy ko, hindi niya tinatago ‘yung kilig niya. Our parents and even our friends were all so happy!” sabi ni Alexa.

Matapos nga ang “PBB” journey ng dalawa ay tuloy-tuloy ang blessings na natatanggap ng dalawa.

Simula March 26, mapapanood muna si KD sa “Bola Bola”. At full support naman sa kanya si Alexa na nakita ngang dumalo sa special screening ng palabas nitong Linggo (Marso 20). (Dondon Sermino)