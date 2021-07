Alex tiniris Italian netter

DINOMINA ni Pinay tennis ace Alex Eala ang kanyang laban kontra kay Italian netter Matilde Paoletti upang masungkit ang panalo sa second round match up ng J1 Roehampton, London nitong Huwebes ng gabi (Manila time).

Wagi ang ITF Juniors world no. 3, second seed netter, kontra sa 18-year-old Italian sa iskor ng 6-2, 6-0 sa singles event.

“Couldn’t be happier with today’s singles win. I think I played really well,” sey ng Rafa Nadal Academy scholar sa kanyang Facebook page matapos ang panalo.

Habang isinusulat ang balitang ito, kinakaharap na ni Eala sa third round ng singles event si German tennis player, 14th seed Mara Guth, Biyernes ng gabi (Manila time).

Samanatala sa doubles event, yumuko sina second seed duo Eala at kanyang Indonesian partner Priska Madelyn Nugroho sa second round matapos malugmok sa pares nina Barbora Palicova ng Czech Republic at Radka Zelnicko ng Slovakia, 6-4, 6-4.

Ngayong buwan ng Hulyo, inaasahang aaksiyon rin si Eala sa 2021 Wimbledon Championships juniors. (Janiel Abby Toralba)