Alex super tamis ng b-day message kay Mikee

Magkabilang mundo man ngayon ang magdyowang Alex Gonzaga at Mikee Morada dulot ng enhanced community quarantine, hindi pa rin nagpahuli si Alex na batiin ang kanyang nobyo with very sweet and touching message.

Bago ang kanyang nakakakilig na mensahe, ibinahagi pa niya ang kuwento sa likod ng mga litratong in-upload niya. Ang litrato raw na iyon ay ang unang kuha ng picture nila na nagbe-breakfast matapos mag-propose sa kanya ni Mikee.

Dalawang araw raw bago ang proposal, mag-isa lang na nag-uumagahan si Mikee dahil katabi pa ni Alex si Mommy Pinty na natutulog.

Kitang-kita sa litrato ang excitement sa mukha ni Alex na kasama niya si Mikee na mag-breakfast pagkatapos ng proposal nito.

“Happy birthday Mikee! Thank you for not demanding anything from me and yet you always give me what I want. Thank you for making me feel what it really is to be in a relationship! You will always be my first and by God’s grace last true LOVE,” ang matamis na mensahe ni Alex para sa birthday ni Mikee.

Maski ang kanyang number 1 frenemy na si Luis Manzano ay napa-puso na lang sa mensahe ni Alex para kay Mikee. Looking forward na talaga ang lahat sa pinakaaabang na kasal ng dalawa. (Athena Yap)