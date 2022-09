Alex sulit ang luha, pawis, sakripisyo

NAGBUNGA ng korona sa 2022 US Open girls singles competition ang mga taon ng pagpapawis sa training, luha at sakripisyo ni 17-year old Pinay tennis ace Alex Eala.

Hindi pa nakakapagwagi ang Pilipinas ng anumang Grand Slam singles title bago na lamang ibigay ng Globe Ambassador at Rafa Nadal Academy scholar na si Eala ang pinakaunang tala para sa libro ng Philippine sports.

“After I won, all of the emotions and feelings went out in one gulp,” sabi ni Eala. “The first few seconds after I win are the most intense. I’m over the moon, and just happy to be able to share this moment with my family. ”

Unang itinala ni Eala ang dominanteng paglalaro sa limang sunod na panalo sa straight sets upang maging unang Filipino sa kasaysayan na nakaabot sa junior Grand Slam finals sa pagwawagi sa semis kontra No. 9 seed na si Victoria Mboko ng Canada.

Pinagsikapan pa ng 10th seed na si Eala ang pagkumpleto sa pinakaunang tagumpay ng isang Filipino sa pinakamalaking sentro ng tennis sa buong mundo sa pagwawagi sa finals kay Lucie Havlickova, ang No. 2 seed mula sa Czech Republic.

Hindi makalimutan ni Eala ang pagkamay kay Lucie at sa chair umpire bago nito tinabunan ng kanyang kamay ang mukha upang maitago ang pag-iyak sa labis na kaligayahan.

“It would be incredible, because I’m so proud to represent Philippines and I think it would be such an achievement,” sabi pa ni Eala. (Lito Oredo)