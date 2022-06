Alex pinadapa Bulgarian

MAGHAHANGAD ng kanyang ikatlong professional title na may tumataginting na $60,000 prize si 2021 Southeast Asian Games double-bronze medalist Alex Eala sa W60 Madrid International Tennis Federation tournament sa Spain.

Nakatakdang makatapat ni Eala sa round of 32 si Daniela Seguel ng Chile na nakakuha ng bye sa 1st round matapos padapain si Lia Karatancheva ng Bulgaria via 6-4, 6-4. Sakaling makalusot ito kay Seguel ay makakaharap nito sa 3rd round ang mananalo kina Yvonne Cavalle-Reimers at Ainchoa Atucha Gomez ng Spain.

Kabilang rin sa mga maaaring makaharap ni Eala, Globe ambassadorbat Rafa Nadal Academy scholar, sina World No. 99 at top seed na si Lin Zhu of China, second seed Anastasia Tikhonova at third pick Jaimee Fourlis ng Australia.

Tatangkain ng 17-anyos na tennis teen phenom na masundan ang nakamit niyang panalo sa ITF Thailand 05A nang talunin niya si Luksika Kumkhum ng Thailand via 6-4, 6-2 noong Abril 10, habang umabot lamang ng quarterfinals sa ITF Thailand 06A, habang maagang yumuko sa Madrid Open kontra kay Hungarian Anna Bondar vis 6-0, 6-0.

Nagtapos naman sa quarterfinals ang 2020 ITF Women’s Circuit juniors champion ITF Spain 11A matapos payukuin ni Alice Robbe ng France via 7-6, 6-3. (Gerard Arce)