Alex ‘nabobo’ kay Billy

Nais sanang maki-‘Marites’ ni Alex Gonzaga sa latest ganap sa buhay ni Billy Crawford. Ang problema, may language barrier between them.

Nag-post kasi si Billy ng interview sa kanya para sa nalalapit na pagsali niya sa “Danse avec les Stars” (Dancing With The Stars), sa kanyang Instagram. Hindi siya nag-Tagalog, hindi rin nag-English.

Nag-French si Billy. Na ikinaloka ni Alex.

“Daddy Bills ano pinagsasabi mo dito? Talagang wala akong maintindihan! Send help @billycrawford (laughing emojis),” say ni Alex.

Wala rin namang translation sa post ni Billy. Paano na ‘yan Alex? Hahaha!

Pero kasi, ang post na iyon ay para sa mga French fan ni Billy, at hindi para sa mga sawsawerang Pinoy, dahil sa France nga ang naturang palabas.

Kahit sa comment section nga ay mga French din ang mababasa, at tanging si Alex nga ang naiba sa lahat.

Well, meron namang isa na hindi nag-French. Ang asawa ni Billy na si Coleen Garcia.

“Can’t waitttt! You’re gonna kill it, my love @billycrawford (high five/flame/white heart emojis),” sabi ni Coleen.

Nagpaulan naman ng “I love you” ang mister niya.

Nagbalik nga si Billy sa Paris, France kung saan umusbong ang kanyang singing at dancing career nang bongga noon bago pa siya muling yakapin ng mga Pinoy as an artist.

Excited na rin ang kanyang mga French fan na makita siyang muli doon sa pagsali niya sa DALS. (Batuts Lopez)