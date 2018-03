Alex magpapasilip ng nipple sa Vlog!

Kung meron man gustong makasama ni Alex Gonzaga sa kanyang video blog, walang-iba kung hindi si Vice Ganda. May naiisip na raw siyang concept na gagawin nila ni Vice at na-inform na rin daw niya si Vice.

Pumayag naman daw si Vice na mag-guest sa Vlog niya, pero pinag-iisipan pa lang daw talaga nila, at ni Vice ang gagawin nila. Sa ngayon, ang madalas na naipi-feature ni Alex sa Vlog niya ay ang pamilya niya. Madalas niyang mabiktima rito ang ate niya na si Toni Gonzaga at ang Mommy niya na si Mommy Pinty.

660,000 na raw ang subscribers ng YouTube channel niya in 6 months at natatawang biro niya na baka kapag nag-1 million na, mag-nip slip daw siya at kapag 2 million na, dalawang nip slip na.

Pinaplano na rin ni Alex na ang boyfriend na si Mikee Morada naman ang susunod niyang ipi-feature or ‘paglalaruan’ sa vlog niya.

Sey pa niya, “Actually, suwerte ako na walang maarte sa family ko. Minsan lang, tinotoyo si Mommy Pinty na umaarte. And si Mikee, okey naman, may naiisip na ko ngayon so parag payag na siya.”

Dapat daw ibi-Vlog niya yung date nila sa Tagaytay noong Valentine’s Day, kaso hindi raw pumayag ang boyfriend at ang gusto, i-enjoy lang nila ang date nila.

Nakausap namin si Alex sa launching ng bago niyang endorsement, ang Krem-Top habang nasa loob ng bus sa BGC. Ibinahagi nga ni Alex ang naging experience niya sa Creamer Taste-timonials shoot na sinigurado nito sa media na talagang authentic at legit ang nangyaring taste-timonials shoot at mapapanood din sa vlog niya.