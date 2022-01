Alex kumatok sa main draw

LUSOT sa second round ng W25 Manacor qualifiers si tennis sensation Alex Eala makaraang maungusan si Mia Chudejova ng Slovakia, Lunes ng gabi (Manila time) sa Spain.

Abante sa susunod na round ng qualifiers si 16-year-old Eala matapos manaig via straight sets, 7-6(2), 6-3 laban kay Chudejova.

“It’s good to be back competing! I won my 1st and 2nd round qualifying matches here at the ITF 25k Pro Tournament,” litanya ni Eala, kasalukuyang World No. 526 ng Women’s Tennis Association, sa kanyang Facebook page.

Sunod na makakatapat ni Eala, Rafa Nadal Academy scholar at Globe Ambassador, sa qualifiers ng torneo si French netter Alice Rame.

Kinakailangang maipanalo ni Eala ang laban kontra kay Rame upang umusad sa main draw ng nabanggit na professional tennis tournament. (Janiel Abby Toralba)